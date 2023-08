Leuvenaars produceren minder afval

Minder huishoudelijk afval betekent niet dat er meer afval in de openbare vuilnisbakken zat. In 2019 zat er nog 594 ton afval in de openbare vuilnisbakjes, vorig jaar was dat gedaald tot 541 ton. Er is zelf minder zwerfvuil in Leuven: in 2022 zamelden de stadsdiensten 250 ton zwerfvuil in tegenover 460 ton in 2019.