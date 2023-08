Lijsttrekker Vooruit in Keerbergen zit in rolstoel: "Belangrijk dat mensen met een beperking niet bij de pakken blijven zitten"

In Keerbergen heeft de partij Vooruit haar eerste kandidaten voorgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Momenteel heeft Vooruit geen verkozenen in de Keerbergse gemeenteraad. Daar hopen ze met lijsttrekker An Wauters verandering in te brengen. An zit in een rolstoel. Ze vindt het belangrijk dat mensen met een beperking niet bij de pakken blijven zitten.