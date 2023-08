16-jarige Ninette wint MNM Start to DJ en mag draaien op Tomorrowland Winter 

De zestienjarige Ninette uit Antwerpen is de dertiende winnaar van MNM Start to DJ. Dat is een wedstrijd waarmee de radiozender jong dj-talent een duwtje in de rug wil geven.

De jonge dj haalde het van C-Track (18) en Frontlane (20). Ninette zorgt daarmee voor twee primeurs: niet alleen is ze de eerste vrouw die de wedstrijd wint, ze is ook de jongste winnaar ooit.