Ook Dessel neemt extra maatregelen voor optreden Pommelien Thijs: "We sluiten toegangswegen af als het te druk wordt"

"De organisatie van Dessel Swingt is dezelfde als die van Graspop, dus we hebben ervaring wat betreft de ontvangst van veel mensen", klinkt het bij burgemeester Kris Van Dijck (N-VA). "Maar om zeker te zijn dat alles veilig verloopt, zullen we elk uur monitoren hoeveel mensen er aanwezig zijn. Als blijkt dat er te veel mensen zijn, zullen we de toegangswegen naar de markt tijdelijk afsluiten."

De burgemeester vraagt ook aan de bezoekers die op zaterdag 26 augustus afzakken naar Dessel Swingt om hun gezond verstand te gebruiken. "Dessel Swingt is een familiefestival en we gaan er daarom vanuit dat iedereen zich gedraagt, net zoals bij vorige edities. Als dat gebeurt, denk ik dat het weer een prima editie zal worden."