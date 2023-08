Na gewelddadige filmpjes met jongeren op sociale media: nieuw burgemeestersbesluit in Zelzate laat politie toe identiteit jongeren te controleren

De afgelopen dagen circuleren op sociale media enkele gewelddadige filmpjes van jongeren die leeftijdsgenoten aanvallen, in Zelzate en Antwerpen. In het filmpje van jongeren in Zelzate is te zien hoe een tiener op de knieën gedwongen wordt, de voeten van een groep jonge omstaanders moet kussen en klappen krijgt. "Wij veroordelen ten stelligste elk voorval dat op sociale media getoond is", benadrukt waarnemend burgemeester Luc Van Waesberghe (Vooruit) van Zelzate. De politie is intussen een onderzoek gestart. "Maar in het kader van dat onderzoek kan ik daarover niets zeggen", zegt Van Waesberghe.