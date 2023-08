Nationaal Crisiscentrum test BE-Alert meldingen op grote schermen van Pukkelpop

BE-Alert werd opgericht in de nasleep van de Pukkelpopstorm in 2011, omdat bellen of sms'en toen vaak niet lukte doordat het netwerk overbelast raakte. Minister Annelies Verlinden is tevreden over de vooruitgang van de technologie die er tot nu toe geboekt is: "Ik ben ervan overtuigd dat dit een grote stap vooruit is. Door lessen die getrokken werden uit crisissituaties in het verleden en de technologie die erop vooruit is gegaan, staat de veiligheid van de festivals goed op punt. Door de noodberichten van BE-Alert te tonen op de grote schermen zullen er veel meer mensen geïnformeerd worden op korte tijd."