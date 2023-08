Eerste vrachtschip dat alternatieve corridor op Zwarte Zee gebruikt, is aangekomen, en alweer een drone-aanval op Moskou  

De verijdelde aanval op het Russische oorlogsschip kwam er maar een aantal uur nadat een eerste cargoschip was vertrokken uit de haven van Odessa, om via een nieuwe, tijdelijke corridor, goederen door de Zwarte Zee te verschepen. Het schip is intussen ook aangekomen op zijn eindbestemming in Istanboel. Het was het eerste dat uit de haven van Odessa is kunnen uitvaren sinds midden juli.