Onbekend wit poeder op pompoenplanten in Dendermonde zorgt voor brandwonden, parket start onderzoek

Omdat het om een onbekend poeder ging, verwittigde het ziekenhuis de brandweer. Gehuld in speciale pakken, spoelden brandweerlui in een aparte quarantainekamer de man af, zodat er geen resten van het poeder meer achterbleven. Een andere brandweerploeg ging intussen naar het huis van de man, zegt korpsoverste Frank Van Droogenbroek: "Daar zijn stalen genomen van het poeder op de pompoenplanten. Die stalen zijn dan overhandigd aan de mensen van de civiele bescherming die ook naar het ziekenhuis waren gekomen. De civiele bescherming gaat die stalen nu analyseren."

Het parket laat intussen weten dat het poeder alvast geen nucleaire deeltjes bevat. De man is nooit in levensgevaar geweest en is intussen weer thuis.