Ook grote schade bij kunstacademie Poperinge na brand in gebouw voor mensen met een beperking in Poperinge

Alles samen zijn er twee verdiepingen niet meer bruikbaar voor de kunstacademie. "Tegen 1 september krijgen we die zeker niet klaar. We zullen de komende dagen de toekomst bespreken. We hebben nog lokalen in de binnenstad. Misschien kunnen we een uurrooster uitwerken, zodat we daar op bepaalde momenten terechtkunnen. Dat is niet ideaal, want het liefst houden we de afdelingen beeld, muziek, woord en dans samen in plaats van verspreid over de stad te zitten", zegt Vandewalle nog.