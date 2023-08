Opgravingen massagraf met Duitsers uit WOII gestart na bekentenis Franse oud-verzetsstrijder

In zijn getuigenis beschrijft Réveil hoe de verzetsgroep waar hij lid van was, tientallen Duitse krijgsgevangenen escorteerde over het platteland toen het bevel kwam hen te executeren omdat er niet voldoende plaats was om de gevangenen op te sluiten. Volgens Réveil zou de commandant "gehuild hebben als een klein kind" toen hij het bevel kreeg.

"De commandant vroeg of er vrijwilligers waren om het bevel uit te voeren", ging hij verder. "Elke soldaat kreeg iemand toegewezen om te doden. Maar er waren enkelen, en ik was één van hen, die weigerden te schieten." Onder de gevangenen was ook een Franse vrouw die zou hebben gecollaboreerd met de bezetter. Volgens Réveil wilde niemand haar doodschieten en moesten er uiteindelijk lotjes worden getrokken.