Volg hier Pukkelpop: Florence and The Machine annuleert show op zondag en Balthazar vervangt haar, eerste Billie Eilishfans bestormen al het terrein

De grote headliner op deze eerste volwaardige festivaldag is de Amerikaanse superster Billie Eilish (21). Dat veel bezoekers op Pukkelpop hiernaar uitkijken, is een understatement. De vorige show van Eilish op Pukkelpop in 2019 zorgde voor lichte massahysterie in de vroege namiddag aan de Main Stage. Ondanks het vroege uur was het toen drummen voor een plek, en dat lijkt deze keer niet anders.

De eerste Billie Eilishfans hadden daarom vannacht al postgevat voor de toegangspoorten, om meteen bij de opening van het festivalterrein om 11u een plek te gaan veroveren voor de Main Stage. De organisatie van Pukkelpop trakteerde de wachtenden vanmorgen op een ontbijt. Energie dat de fans goed kunnen gebruiken, want het concert van Billie Eilish start pas om 23 uur. Wie meteen is doorgelopen naar de voorste rijen aan het hoofdpodium moet dus de volle 12 uur overbruggen tot het concert vanavond. Niet evident, want de temperatuur in Kiewit gaat richting de 30 graden vandaag.