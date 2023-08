CD&V-voorzitter Mahdi na uitspraken van Van Quickenborne over huismoeders: "Heksenjacht organiseren, is niet de oplossing"

Vincent Van Quickenborne deed de afgelopen week stof opwaaien door uitspraken in een interview met het weekblad Humo. Daarin zei de federale vicepremier van Open VLD dat vrouwen van hem “gerust mogen thuisblijven om voor hun kinderen te zorgen, maar níét op kosten van de maatschappij”.



Concreet vindt Van Quickenborne het niet kunnen dat partners van huisvrouwen hogere werkloosheidsuitkeringen krijgen. Hij wil dat die uitkeringen gelijk worden gesteld aan die van een alleenstaande en dat de huismoeder "ten laste" niet wordt meegeteld.

Hiermee herhaalde Van Quickenborne een uitspraak die hij begin juli al deed in de krant Het Nieuwsblad, toen de federale regering onderhandelde over de fiscale hervorming en arbeidsmarktmaatregelen. In Humo voegde hij er nog aan toe dat de meeste huismoeders van allochtone afkomst zijn. Dat zit bij hen nog sterk in de cultuur ingebakken, zegt hij. Daarom wil hij vrouwen met migratieroots meer gaan activeren.