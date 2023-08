Saoedische grenswachters schieten migranten in koelen bloede dood aan grens met Jemen: "Dit moet nu stoppen"

Op het moment van het interview werd Muniro in een ziekenhuis in Jemen verzorgd. Ze legde uit dat ze, ondanks wat er gebeurd was, zo snel mogelijk opnieuw zou proberen om de grens over te steken. "Ik kan het me niet veroorloven in Jemen te blijven. Er is hier geen voedsel, we kunnen hier gewoon niet overleven. Misschien probeer ik het zelfs vandaag nog eens."