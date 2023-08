Stad Aalst int vanaf september zelf GAS-boetes met flitspalen in zone 30: "Geen leuke vakantiefoto, maar foto die tot 113 euro zal kosten"

Aalst zal vanaf het nieuwe schooljaar strenger controleren of bestuurders in de zones 30 zich aan de snelheidsbeperking houden. Dat kan door het gebruik van de relatief nieuwe GAS-wetgeving (GAS 5) uit 2021. Door die wetgeving mogen steden en gemeenten zelf GAS-boetes uitschrijven bij overtredingen in de zones 30 en 50. "We kunnen nu autonoom optreden. In Aalst zullen we zelf flitspalen inzetten. Verkeersveiligheid is een prioriteit in Aalst. Vooral in de buurt van onze scholen willen we alles veiliger maken."

"Eerst zullen we inwoners sensibiliseren. Daarom lanceren we ook de campagne 'Allemaal Dertigers', om mensen aan te zetten de zone 30 in de binnenstad te respecteren. Daarna zullen we de flitscamera inzetten, en die zal geen leuke vakantiekiekjes opleveren, maar foto's die 53 tot 113 euro zullen kosten."