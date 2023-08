Vijf weken na vrijspraak is terreurverdachte Nizar Trabelsi nog altijd niet vrij

Op 13 september 2001, twee dagen na de terreuraanslagen van 11 september, werd hij in Brussel gearresteerd. Nizar Trabelsi werd in ons land veroordeeld tot een straf van tien jaar. Nadat hij die straf tot op de laatste dag had uitgezeten, werd hij in 2013 door ons land aan Amerika uitgeleverd. Die uitlevering is altijd erg omstreden geweest omdat hij in Amerika eigenlijk terechtstond voor dezelfde feiten waarvoor hij in België al veroordeeld was.

Maar de Amerikanen wilden Nizar Trabelsi koste wat het kost hebben. Die interesse moet ook gezien worden in de tijdgeest. We zaten volop in de naweeën van de aanslagen van nine eleven en Amerika en alle bondgenoten voerden een erg hevige war on terror. Als er dan een Tunesische ex-voetballer (Trabelsi speelde in de Duitse Bundesliga en werd ooit nog gescout door Standard) luidop verkondigt dat hij in Afghanistan Osama bin Laden ontmoette, krijgt zo iemand ook een hoge symboolwaarde.