Tijgermug opnieuw gespot in Wilrijk: "Blijf meldingen doorsturen"

In het Antwerpse district Wilrijk is de Aziatische tijgermug opnieuw gespot. Vorig jaar doken rond deze tijd op dezelfde plaats tijgermuggen op. Ook in Lebbeke in Oost-Vlaanderen was dat al het geval. Dat betekent dat de soort ook in Wilrijk met succes de winter heeft overleefd. De tijgermug is een exotische steekmug die in sommige gevallen exotische ziektes kan overbrengen zoals dengue of zika.