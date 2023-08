Curators Triamant Bree willen flats leeg tegen eind november: stad schakelt advocaat in

In Bree hebben de curators van de Triamant-site de resterende bewoners laten weten dat ze op 1 september de lopende huurcontracten willen ontbinden. Voor eind november moet iedereen vertrekken. "Dat zet mensen gigantisch hard onder druk", zegt burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). "Met onze sociale dienst proberen we iedereen naar een andere woning te begeleiden. Een deel van de bewoners geeft aan te willen vertrekken omdat de stress echt niet goed is voor hun gezondheid. Maar voor eind november vinden we nooit voor iedereen een geschikt verblijf."