Auto rijdt door rood licht in Aarschot : twee inzittenden in kritieke toestand naar het ziekenhuis  

Twee mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een verkeersongeval op de R25 in Aarschot. Het ongeval gebeurde vrijdagmiddag rond één uur : "Een auto met twee inzittenden, kwam uit de richting van Aarschot en negeerde het rode verkeerslicht”, zegt Liesbeth Lekens van het Leuvense parket. “Daardoor reed een andere wagen die zich perfect aan de regels hield, de auto met de twee inzittenden aan in de flank."

De bestuurder en de passagier van de auto die door het rood reed, werden allebei in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Zij zaten gekneld in de wagen en moesten bevrijd worden. Over de andere betrokken bestuurder is voorlopig nog geen informatie bekend.