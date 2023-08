UGent vermindert vegetarisch aanbod in restaurants, omdat studenten meer vlees en vis willen

Uit een onderzoek blijkt dat meer dan 70% van de klanten voor niet-vegetarische gerechten kiest, ook al is de helft van het aanbod vegetarisch. Verder bleek er ook een zekere ontevredenheid bij de klanten, zegt de unief: "Uit de jaarlijkse tevredenheidsenquête bleek dat klanten niet tevreden waren over het aanbod van vis en meer variatie wensten in het aanbod van vlees. Het is de bedoeling om het aanbod in de toekomst beter af te stemmen op de vraag." Daarom zullen de studentenrestaurants vanaf volgend academiejaar 75% niet-vegetarische en 25 % vegetarische gerechten aanbieden. De afgelopen jaren was het aanbod nog 50-50.