"Vakantie geboekt": de leestips van buitenlandjournalist Inge Vrancken

De volgende stapel boeken die klaarligt om gelezen te worden, houdt verband met de 100e verjaardag van Turkije, eind oktober. Helemaal bovenaan ligt "De Ottomanen. Khans, keizers en kaliefen" van Marc David Baer, hoogleraar internationale geschiedenis aan de London School of Economics and Political Science.

"Om Turkije vandaag te begrijpen, is het belangrijk om het Ottomaanse Rijk ook beter te kennen. Een rijk dat we vaak zien als islamitische tegenpool van het christelijke, Europese Westen. Onterecht volgens de auteur, omdat het Ottomaanse rijk veel etnieën, talen en religies kende. Echt een heel boeiende geschiedenis."

Ook "Ara Güler. A play of light and shadow", het boek van de volgens Vrancken "straffe maar ondergewaardeerde" Turkse fotograaf Ara Güler ligt klaar. Het boek hoort bij de tentoonstelling momenteel loopt in het Fotomuseum in Amsterdam. "Güler wordt ook "het oog van Istanbul" genoemd. De liefde voor zijn stad is voelbaar in zijn foto’s, voornamelijk beelden in zwart-wit. Vaak iconisch, soms zelf melancholisch."

Verder kijkt Vrancken heel erg uit naar "Treurwil", het romandebuut van journalist Rik Van Puymbroeck. Het boek verschijnt deze week en gaat over verdriet van vroeger dat niet kan losgelaten worden.