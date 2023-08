Stormloop op gratis abonnementen bij KRC Harelbeke: "We zijn gestopt aan 4.500"

Als eerste club in de nationale competitie werden gratis abonnementen uitgedeeld. "In drie maanden tijd zijn maar liefst 4.500 abonnementen afgehaald. Nu is het alle hens aan dek om organisatorisch alles rond te krijgen, zoals het beheer van de cafetaria en de parkeermogelijkheden", zegt Dino Rogiers.

"We doen een beroep op jeugdverenigingen die een centje willen bijverdienen om ons te helpen. Maar we weten dat niet alle 4.500 abonnementhouders naar elke match gaan komen kijken. We hopen dat iedereen minstens één keer komt. Al zal dat ook wel afhangen van de resultaten die we halen."

KRC Harelbeke speelt in tweede nationale, de vroegere vierde klasse. De club heeft de ambitie om in de top vijf te spelen.