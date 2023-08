VTM Nieuws-anker Dany Verstraeten (67) gaat dit najaar met pensioen

Dany Verstraeten is 67 en kon drie jaar geleden al met pensioen. Hij koos ervoor om door te gaan, maar beperkte zich toen al tot de zondagmiddaguitzending waar hij telkens een politieke gast live in de studio interviewde. Nu vindt hij dat het tijd is om te stoppen.

"Na al die jaren is het stilaan tijd dat ik het wat rustiger aan ga doen, zodat ik wat meer tijd kan vrijmaken voor mijn gezin en mijn vrienden", zegt hij. "Wanneer ik straks bij de VTM Nieuws-redactie vertrek, doe ik dat met een gerust gemoed. Ik ben enerzijds tevreden over alles wat ik meer dan drie decennia lang heb kunnen doen en anderzijds is er de zekerheid dat de toekomst van VTM Nieuws in goede handen blijft, met de talentvolle collega's die er aan de slag zijn."

"Dany is een pionier, de peetvader van VTM Nieuws en een icoon in Vlaanderen", zegt hoofdredacteur Bert Heyrman. "Hij heeft VTM Nieuws mee gemaakt tot wat het vandaag is, een kwalitatieve nieuwsuitzending waar de kijker op de eerste plaats komt. Voor Dany is de Dorpsstraat altijd even belangrijk geweest als de Wetstraat. Zijn grote professionaliteit, zijn rust, en zijn loyaliteit zijn een voorbeeld voor alle collega's. Dany vertrekt nu wel, maar zal voor altijd een deel van onze VTM Nieuws-familie blijven."