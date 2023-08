Sophie krijgt 295 euro te veel terugbetaald van haar verzekeraar: "Eerst zeiden ze hou maar, nu moet ik het toch terugstorten” 

Assuralia, de koepel van verzekeraars, moet Sophie teleurstellen: zij zal het moeten terugstorten. “Juridisch gezien is dit een onverschuldigde betaling en is de klant verplicht om dit terug te betalen. Uiteraard enkel het deel hoger dan waar de klant recht op had. Dat is zo volgens artikel 5.133 en 5.134 in het nieuw Burgerlijk Wetboek.”

“Ik ben alvast van plan even lang te wachten met terugbetalen als de tijd die ik heb moeten wachten op het verzekeringsgeld, namelijk 10 maanden”, zegt Sophie nog.