Rock Ternat laat festivalgangers investeren in  zonnepanelen: "investering keert deels in drankbonnetjes terug"

Op het sportcentrum aan het festivalterrein van Rock Ternat worden zonnepanelen geplaatst. Festivalgangers krijgen de kans om te investeren in dit project, vertelt Lotte Van Gestel van Rock Ternat: "We moedigen bezoekers aan om te investeren in die zonnepanelen en aandelen te kopen vanaf 50 euro. Als ze investeren krijgen ze niet alleen elk jaar een dividend uitgekeerd, op het festival krijgen ze ook 20 procent van hun investering in drankbonnetjes terug."