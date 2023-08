Actievoerders willen toegang tot luchthaven van Deurne blokkeren, maar politie komt meteen tussen

"We hadden allerlei dingen bij die je in een park zou doen, zoals ballen om te voetballen, om duidelijk te maken dat Antwerpen een groot park beter kan gebruiken dan een luchthaven", leggen de actievoerders uit. "Maar onze actie is afgebroken nog voor we konden starten, omdat er massaal veel politie aanwezig was. Ik denk dat er vijf politiemensen waren per actievoerder. Dat was echt wel overdreven. We wilden hier vreedzaam een park komen uitbeelden. We hebben nooit de luchthaven willen blokkeren."