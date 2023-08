91-jarige man die werd aangevallen in woonzorgcentrum in Tienen is overleden

Eén van de bewoners die gisteren werd aangevallen in het woonzorgcentrum Huize Nazareth in Tienen, is overleden. Dat meldt Het Laatste Nieuws, en is bevestigd aan onze redactie. Gisteren drong een man binnen in het woonzorgcentrum. Hij viel er enkele bewoners aan. Eén van hen, een 91-jarige man, liep ernstige schedelbreuken op. Hij is vannacht overleden aan zijn verwondingen.