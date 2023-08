Bijna evenveel bewoners in woonzorgcentra als voor coronacrisis: wachtlijsten in sommige regio's 

Het aantal plaatsen is vastgelegd in het zogenoemd erkenningskader, dat vastligt tot 2025. Pas daarna kan er opnieuw sprake zijn van meer capaciteit. "De voorbereidingen voor na 2025 zijn opgestart. Naast capaciteit is ook de zoektocht naar personeel een uitdaging. Ook de samenwerking met andere sectoren zal belangrijker worden in de toekomst. Ik wil de komende maanden nog kijken hoe we onze ouderenzorg in de toekomst kunnen organiseren en vormgeven, rekening houdend met de verschillende uitdagingen", laat minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) weten.