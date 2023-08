Hield zomerse warmte je wakker? Vannacht was met minimum 23 graden de warmste nacht van het jaar

Het is de voorlopig warmste nacht van 2023. De warmste nacht tot nu toe die van 9 op 10 juli, toen lag de minimumtemperatuur op 20,3 graden.

Het is de op een na warmste augustusnacht sinds het begin van de metingen, zegt weervrouw Jacotte Brokken. "Enkel in 2012 was het nog een paar tienden van een graad warmer." De warmste augustusnacht ooit speelde zich exact 11 jaar geleden af, in de nacht van 18 op 19 augustus 2012. Toen werd in Ukkel een minimumtemperatuur van 23,4 graden gemeten. De warmste nacht sinds het begin van de metingen is die van 4 op 5 juli 2015: toen werd het in Ukkel niet frisser dan 24,2 graden.

Voormalig VRT-weerman Frank Deboosere heeft het op het socialemediaplatform X over de derde tropische nacht van het jaar. Dat is een nacht waarop de minimumtemperatuur tussen 18 uur van de vorige dag en 6 uur van de volgende dag 20 graden of meer bedraagt.