Driedaags Bollekesfeest afgetrapt in Antwerpen: "Hoogtepunt van de zomer"

De aanwezigen genoten alvast van de eerste avond. "Het Bollekesfeest is het hoogtepunt van de zomer in Antwerpen", zegt Patrick. "Hier kan je op alle mogelijke manieren genieten. Er is ook gedacht aan mensen in een rolstoel zodat die deftig naar het podium kunnen kijken. Vier jaar geleden hebben wij de vraag gesteld of dat mogelijk was en het doet ons plezier dat dat na corona in orde is gekomen."