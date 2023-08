X-gebruikers ongerust na aankondiging Elon Musk dat blokkeerfunctie verdwijnt, maar "beter alternatief" op komst

"Veiligheid is onze eerste prioriteit en daarom werken we aan een systeem dat beter is dan het huidige." Met die boodschap probeert Linda Yaccarino, CEO van X (voormalig Twitter) het brandje te blussen dat platformeigenaar Elon Musk zelf had aangestoken door aan te kondigen dat de blokkeerfunctie op X binnenkort verdwijnt.