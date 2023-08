Gravin Kasteel de Ribaucourt stoot tijdens opruimen op ruim 100 unieke oorlogsfoto’s uit 1944

Jean-Paul Dierickx, de voorzitter van de heemkring Ter Ham, een organisatie die zich bezighoudt met het vergroten van de kennis over de geschiedenis, kreeg intussen de toelating om de foto’s te kopiëren. Dierickx was opgetogen, al was het een hele opgave om ze allemaal in te scannen. “Ik heb ze af en toe wat moeten bijwerken. De foto’s zijn allemaal genomen op het kasteel. Er konden zelfs vliegtuigen landen voor snelle verplaatsingen van de bevelvoerders.”

De foto’s zijn volgens Dierickx waarschijnlijk genomen door de adellijke familie zelf: graaf Gaston de Ribaucourt en zijn gezin. De voorzitter benadrukt de waarde van de foto’s. “Dit zijn eigenlijk regelrechte tijdsdocumenten. Het gaat om een periode in de Tweede Wereldoorlog die erg belangrijk is geweest.

“Dit toont nog maar eens in wat voor boeiende gemeente we wonen, met zoveel geschiedenis”, zegt Dierickx. Hij zal de foto’s gebruiken in een naslagwerk over de familie de Ribaucourt. “Mogelijk komen ze ook op de website van de heemkring en komt er ook een tentoonstelling, maar dat moeten we nog bekijken.”