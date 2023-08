Kaarswake in Hoeilaart herdenkt overleden Sara (42)

Sara was een moeder van twee tienerzonen en erg bekend in de druivenstreek. Tot drie jaar geleden was ze zaakvoerster van De Commerce in Hoeilaart. Ze deed begin juli nog een oproep om massaal kaarsjes te branden en te delen op sociale media, omdat het haar vechtlust gaf.

Het overlijden van Sara heeft veel mensen diep geraakt. "Laten we op het Druivenfestival, meer dan eens, het glas heffen op Sara. Voor altijd bij ons", klinkt het op Facebook.