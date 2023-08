Twaalfde editie van Kamping Kitsch pakt uit met BK dildowerpen

Het foutste feestje van het land slaat opnieuw zijn tenten op in Kortrijk. Terwijl vorige week nog snoeiharde gitaarriffs over de Lange Munte weerklonken tijdens metalfestival Alcatraz, zijn het vandaag vooral vettige beats en schlagers.

De twaalfde editie heeft als thema "anti-anti-woke" met als tagline "You never woke alone." Meer dan 120 artiesten passeren de revue, gespreid over tien verschillende podia. Eerder waren al namen als Tanja Dexters, Marc Coucke en de geestelijke vader van dancing Zillion Frank Verstraeten aangekondigd.

Ook de Amerikaanse rapper Big Klit zakt met haar hit "Liar" af naar Kortrijk. Kamping Kitsch organiseert ook het eerste Belgische kampioenschap dildowerpen. Bezoekers moeten verkleed zijn, het liefst zo marginaal mogelijk, anders komen ze er niet in.