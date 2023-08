Laatste kermiskoers van Waasmunster verdwijnt door nijpend tekort aan seingevers

Het is al meer dan 100 jaar een traditie in augustus in wijk Den Hert in Waasmunster: een kleine, volkse kermis met een tent, een bar, een eetstandje en een paar kramen voor de kinderen. En in de namiddag "de koers". Die koers, de laatste die nog overschoot van de vijftien wielerwedstrijden van de BWB die Waasmunster in de jaren tachtig telde, verdwijnt nu.

"We konden niet anders dan de koers afgelasten nadat maandag een groep van seingevers uit Dendermonde had afgebeld", zegt Dirk De Mol, voorzitter van het buurtcomité. "We hebben nog te weinig seingevers over om de veiligheid van renners, medewerkers en doorgaand verkeer te garanderen."