Lift in appartementsgebouw in Temse na vier weken hersteld: "Wat een opluchting dat we eindelijk van het lastige gesleur af zijn"

Voor de vooral oudere bewoners van het gebouw met vier verdiepingen zat er niets anders op dan een maand lang de trap te gebruiken. Vuilniszakken en boodschappen, het moest allemaal de trappen op en af gesleurd worden.

"Niet evident voor onze medebewoners die met een rollator of krukken stappen", zeggen Annie en haar buurvrouw Dijmphna, beiden in de zeventig en goed te been. Zij hebben hun minder mobiele buren zo goed mogelijk geholpen. Ze brachten boodschappen naar boven en vuilniszakken naar beneden. "Want anders bleven de vuilbakken op de gang staan en was de stank niet te harden", zegt Annie. "Ik ben regelmatig gaan slapen met rugpijn en pijn in m'n benen van al dat sleuren", vult Dijmphna aan. "Ik ben zo opgelucht dat we de lift weer kunnen gebruiken! Hopelijk blijven we in de toekomst van die miserie gespaard!"