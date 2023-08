Is de nieuwe Russische maanmissie mislukt? Loena-25 ondervindt "technische problemen"

Eerder liet Roskosmos al weten dat het de eerste resultaten had ontvangen van Loena-25 over de chemische elementen in maanbodem. Het agentschap voegde daar aan toe dat het "de inslag van een micrometeoriet" had geregistreerd.

De maanlander maakte ook beelden van de Zeeman-krater, de op twee na diepste krater op het zuidelijk halfrond van de maan, met een diameter van 190 kilometer en een diepte van 8 kilometer.