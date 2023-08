Bij de "mamadepots" vind je herbruikbare schoolspullen: "We zijn er voor iedereen"

De mamadepots moeten meer zijn dan een winkel, zegt Van Welden, maar een buurtpunt waar iedereen elkaar kan ontmoeten. "Het grootste doel is om mensen er bewust van te maken om te stoppen met altijd maar nieuwe dingen te kopen, maar eerst te kijken. Zijn er geen dingen die we kunnen hergebruiken of tweedehands aankopen of aanbieden? We zijn er voor iedereen, iedereen is welkom, we willen mensen zich niet gestigmatiseerd laten voelen."

Mensen in een kwetsbare situatie kunnen een voordeelkaart krijgen, en dat gebeurt meestal via een toeleider, klinkt het. "Het OCMW, het Huis van het Kind, opvanginitiatieven van de gemeente, de stuurgroep van de mamadepots... kunnen die uitreiken na een klein gesprekje met een mama of papa. De kaart wordt gegeven op basis van vertrouwen, als mensen aangeven dat er problemen zijn. Ze geldt een jaar, omdat we ook niet willen stigmatiseren. Je zit niet voor altijd vast in die situatie."