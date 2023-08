Striptekenaar Merho stopt na 46 jaar met "De Kiekeboes": "Ik zou nu graag eens een thriller schrijven"

De laatste jaren deed Merho het al wat rustiger aan en sinds 2020 laat hij het tekenen van "de Kiekeboes" over aan anderen. Al heeft hij naar eigen zeggen "altijd een vinger in de pap gehouden in alles wat gebeurde". Zelf heeft hij het over "de drie co's": coördineren, controleren en corrigeren. Die taken namen heel wat tijd in beslag en dat heeft uiteindelijk geleid tot zijn beslissing om er nu mee te stoppen.