Misbruikzaak tegen popster Michael Jackson komt mogelijk toch nog voor het gerecht

Wade Robson (40) en James Safechuck (45) beschuldigen popster Michael Jackson ervan dat hij hen jarenlang misbruikt heeft. Jackson zelf is in 2009 overleden. Het duo had daarom zijn twee bedrijven MJJ Productions Inc en MJJ Ventures Inc aangeklaagd. De bedrijven hadden volgens hen de wettelijke plicht om de kinderen te beschermen tegen het mogelijke misbruik van de zanger.