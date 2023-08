Bosbranden in Canada: noodtoestand afgekondigd in Brits-Columbia, Yellowknife zowat volledig geëvacueerd

In de stad Kelowna, in het zuiden van de Canadese provincie Brits-Columbia, waar 150.000 mensen wonen, werd de noodtoestand enkele dagen geleden al uitgeroepen. Nu heeft David Eby, de premier van Brits-Columbia, in de hele provincie de noodtoestand afgekondigd. Aan 15.000 mensen wordt gevraagd hun huizen te verlaten, voor 20.000 anderen geldt een evacuatiewaarschuwing.

"Dit jaar worden we geconfronteerd met het ergste natuurbrandseizoen ooit in Brits-Columbia", aldus Eby. "Er zijn meerdere branden in de provincie die gemeenschappen bedreigen." In de omgeving van het stadje West Kelowna en het door toeristen zeer geliefde Lake Okanagan werden verschillende huizen al verwoest door het vuur. In West Kelowna wonen 36.000 mensen.