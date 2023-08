Orka Lolita sterft net voor vrijlating na 52 jaar gevangenschap

Eerder dit jaar klonk dus nog de hoop dat Lolita zou kunnen worden overgevlogen naar haar oorspronkelijke thuis. Het proces, dat al in volle voorbereiding was, zou zeker 18 tot 24 maanden in beslag nemen. Omdat Lolita al zowat haar hele leven in gevangenschap leefde, zou ze nooit "zomaar" in het wild kunnen worden vrijgelaten. Het was de bedoeling om de orka naar een zeereservaat tussen Canada en Washington te brengen.

De Amerikaanse zakenman en filantroop Jim Irsay, die zich het lot van Lolita aantrok en mee de vrijlatingsoperatie bekostigde, schrijft op X (het voormalige Twitter) dat zijn hart gebroken is. "Haar verhaal veroverde mijn hart, net zoals dat van vele anderen. Ik was vereerd dat ik deel uitmaakte van het team dat haar naar haar oorspronkelijke thuis zou terugbrengen. Ik vind troost in het feit dat we haar leefomstandigheden het voorbije jaar hebben kunnen verbeteren."