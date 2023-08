Poppen van stro duiken op in Hasselt, Leuven, Gent en Brugge: jonge land- en tuinbouwers tonen dat ze nog enthousiast zijn over hun beroep

De laatste maanden kwam de landbouwsector in woelig vaarwater door onder meer het stikstofdossier. De jonge land- en tuinboeren van Groene Kring willen tonen dat ze de moed niet opgeven. Om dat in de kijker te zetten, plaatsen ze vandaag stropoppen over heel Vlaanderen. Dat is het geval in Hasselt, Leuven, Brugge en Gent. De meeste stropoppen, in verschillende gekke vormen, zullen blijven staan tot 20 september, zodat zoveel mogelijk Vlamingen ze zeker kunnen zien.