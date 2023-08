Prins Gabriël viert 20e verjaardag met nieuw portret

De prins staat in de schaduw van troonopvolgster Elisabeth, maar komt de laatste maanden prominenter in beeld. In april vergezelde hij zijn vader koning Filip voor het eerst op een werkreis. Ze trokken samen naar Frans-Guyana om de lancering van de Ariane 5-raket bij te wonen. Op 21 juli liep Gabriël mee tijdens het traditionele Nationaal Defilé met zijn jaargenoten van de KMS.