Zeven doden en 90 gewonden na raketaanval op noorden van Oekraïne

Het grote plein in het centrum, een universiteitsgebouw en een theater zijn beschadigd. Er vielen daarbij al zeker zeven doden en 90 gewonden. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Twaalf zijn gewond, een zesjarige haalde het niet, meldt minister van Binnenlandse Zaken Igor Klimenko op Telegram.

"Het was zaterdagochtend, mensen verlieten de kerk met manden vol gezegende appels", zegt hij op Telegram. Een korte video die Zelenski deelde op hetzelfde platform toont brokstukken verspreid over het plein aan het Drama Theater, waar het dak nu van verwoest is. Reddingswerkers zoeken nog verder naar overlevenden in het puin.