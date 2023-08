Staatsgreep in Niger dreigt groot conflict uit te lokken in West-Afrika: wat is er aan de hand?

Ook geopolitiek zie je dat de invloed van het Westen in de regio onder druk staat. "Die militaire junta's poken de antiwesterse en vooral anti-Franse gevoelens op", legt Vercruysse uit. "Ze moeten bijna overal vertrekken. Rusland staat klaar om daarvan te profiteren en z'n invloedssfeer daar uit te breiden. De Wagnergroep is nu al in een groot deel van die landen actief. Zo zie je dat de strijd tussen het Westen en Rusland die zich in Oekraïne afspeelt, zich ook in die regio manifesteert."

Niger was al één van de armste landen ter wereld, waar bijna de helft moet rondkomen met minder dan twee dollar per dag. Nu er amper nog voedsel het land binnenkomt, wordt de situatie alleen maar schrijnender. "Deze situatie mag echt niet lang meer duren of we stevenen af op een nog grotere humanitaire ramp daar", besluit Vercruysse.