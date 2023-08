Verrassing op Pukkelpop: Koen en Kris Wauters van Clouseau zitten achter "powerpopduo uit Finland" Tarkastaja

Na de stevige meezingers gaat het tempo even naar beneden met een ballad, om daarna helemaal door het dak te gaan met "En dans". En of er wordt gedanst in de Marquee. "Vanbinnen" leidt Wauters in met een kort verhaal over de valkuilen van sociale media. "We zijn stilaan oude zakken aan het worden, Kris en ik. We zien hoe iedereen bezig is met sociale media, hoe we ons allemaal van onze mooiste kant proberen te tonen. Dit nummer herinnert ons eraan dat echte schoonheid vanbinnen zit."

Wauters is als performer op en top professioneel, maar hij is zo onder de indruk van de Marquee dat hij prompt even zijn tekst vergeet. "Ze hadden ons verteld dat het er hier heftig aan toe kon gaan, maar nooit gedacht dat het zó heftig zou worden."