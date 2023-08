Naar schatting 26.000 mensen geëvacueerd door natuurbranden op Tenerife: "Geen enkel hotel in gevaar"

"Geen enkel hotel in gevaar"

De meeste Belgische toeristen bevinden zich in het zuiden van het land. Touroperator Tui verzekert dat Belgische reizigers zich momenteel niet in de gevarenzone bevinden, althans toch de reizigers die een pakketreis boekten. Volgens de touroperator ondervinden die momenteel weinig tot niets van de natuurbranden op het eiland.

"Er is op dit moment geen enkel hotel in gevaar", zegt Piet Demeyere van Tui aan VRT NWS. "Het ziet er niet naar uit dat de hotelregio in gevaar gaat komen, helemaal niet in het zuiden, dat is het belangrijkste toeristische centrum. Voor de weinige hotels aan de noordkant is er ook geen gevaar voor brand, maar moeten we waakzaam blijven voor de luchtkwaliteit. De wind is wispelturig en er is as in de lucht."