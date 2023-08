Vrijwilligers zorgen ook voor veiligheid rond Pukkelpopterrein: opletten voor aangeschoten spoorlopers

"Infrabel neemt 3 veiligheidsmaatregelen tijdens het festival", legt woordvoerder van Infrabel Frédéric Petit uit. "Ten eerste rijden treinen in de omgeving van het festival aan een verlaagde snelheid: 80 kilometer per uur. Ten tweede worden de overwegen in de buurt van het festival en de camping bemand. Ten derde zijn er aan overwegen extra hekken geplaatst zodat festivalgangers geen onveilige shortcut via het spoor zouden nemen."