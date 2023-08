Voor het eerst trouwt koppel op strand van Blankenberge: "Door hier te trouwen, is papa er toch ook bij"

Voor Quentin en Veerle was trouwen op het strand niet alleen een romantische, maar vooral ook een logische keuze. Veerle groeide op in De Pinte. Maar elk weekend ging ze naar Blankenberge, de stad vanwaar haar papa afkomstig was. Ze was er bij de zeescouts en leerde er surfen. Ze was zo dol op de zee dat ze er ook ging wonen.

Het is via de scouts dat ze haar man Quentin heeft leren kennen. Hij is van Waarschoot, maar is Veerle gevolgd naar Blankenberge. Veerle heeft haar liefde voor de zee doorgegeven aan haar man. Ze hebben samen een dochtertje van veertien maanden, Meike.