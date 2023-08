Witte leeuw Romeo vanuit Zuid-Frankrijk veilig aangekomen in Natuurhulpcentrum in Oudsbergen

"Vanochtend is de witte leeuw Romeo hier vanuit Zuid-Frankrijk aangekomen", vertelt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum. "Het was een verre en zware reis, meer dan 1.000 kilometer. Het dier moest in slaap worden gedaan en dat is niet evident bij temperaturen boven de 40 graden. Hij werd getransporteerd in een zware laadkist in een bestelbusje met airco. Dat was echt wel nodig. Toen hij hier aankwam, was hij heel moe maar hij is meteen beginnen eten. Dat is dus wel goed."